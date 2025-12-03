Detenuto lasciato senza pranzo spacca il blindato della polizia condannato
ANCONA – Aveva utilizzato le manette come fossero un martello, per colpire le sbarre del furgone blindato della polizia penitenziaria che lo riportava in carcere dopo un processo avuto in tribunale. La sua era stata una forma di protesta perché non aveva pranzato. Così un detenuto di 48 anni, di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
