Detenuto 36enne trovato morto nel letto aperto un fascicolo d’inchiesta

LECCE – Un detenuto è stato trovato senza vita lunedì mattina nella casa circondariale di Borgo San Nicola. Si tratta di Luciano Romano, 36 anni di Lecce, arrestato il 20 novembre scorso per detenzione ai fini di spaccio (come riportato in questo articolo).A fare la scoperta sono stati i due. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

