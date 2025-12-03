Destiny 2 l’ultima espansione ci porta dentro Star Wars | guida alle nuova abilità

La nuova espansione di Destiny 2 è giunta con un carico di fascinazione in più per le tante citazioni di Star Wars, ma al di là dell’estetica e dell’evidente strizzata d’occhio ai fan dell’epopea partorita dalla mente di Lucas, sono arrivate novità in grado di modificare il bilanciamento del sandbox e offrire ai fan un’esperienza rinnovata. Bungie è una delle poche aziende storiche del settore videoludico ad essere riuscita nell’intento di inserirsi con successo nel mercato dei live service, per altro scegliendo una formula di vendita che è solitamente invisa a chi popola questi giochi competitivi online, ossia la vendita della copia. 🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - Destiny 2, l’ultima espansione ci porta dentro Star Wars: guida alle nuova abilità

