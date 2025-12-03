Dermosa | Salerno per tre giorni capitale della Dermatologia pediatrica
Tutto pronto per la tredicesima edizione di Dermosa in programma a Salerno: oltre 350 dermatologi e pediatri provenienti da tutta Italia, dal 4 al 6 dicembre 2025, affolleranno le sale del Grand Hotel Salerno per tre intense giornate di studio e confronto dedicate alle patologie dermatologiche in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
