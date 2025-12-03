Deputati supplenti in Sicilia primo sì al ddl costituzionale | ecco chi rischia il posto da deputato

Il Senato ha approvato in prima lettura il ddl costituzionale sull' incompatibilità tra la carica di Assessore e l’ufficio di Deputato della Regione siciliana. I sì della maggioranza sono stati 77, i no delle opposizioni 63. Il ddl interviene sullo Statuto della Regione Sicilia, e prevede che se un deputato dell’ARS è nominato assessore, viene sospeso dalla carica di deputato e gli subentra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Deputati supplenti in Sicilia, primo sì al ddl costituzionale: ecco chi rischia il posto da deputato

Contenuti che potrebbero interessarti

ALUNNO AUTISTICO PUNITO A SCUOLA: GENITORI, GARANTI E DEPUTATI CONTRO LA SOSPENSIONE. L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO, UNA FIGURA SIGNIFICATIVAMENTE RILEVANTE NELLA SCUOLA A Messina un alunno di 11 anni, con disturbo d - facebook.com Vai su Facebook

Deputati supplenti in Sicilia, primo sì al ddl costituzionale: ecco chi rischia il posto da deputato - Il ddl interviene sullo Statuto della Regione Sicilia, e prevede che se un deputato dell’ARS è nominato assessore, viene sospeso dalla carica di deputato e gli subentra un supplente ... Riporta gazzettadelsud.it

Deputati-supplenti in Sicilia, primo sì in Senato del ddl costituzionale - Il Senato ha approvato in prima lettura il ddl costituzionale sull'incompatibilità tra la carica di Assessore e l'ufficio di Deputato della Regione siciliana. Lo riporta ilsicilia.it

Deputato supplente all'Ars, sì del Senato: ruolo di assessore incompatibile con l'assemblea. In Sicilia si libererebbero sette poltrone - Manca poco perché la norma diventi operativa, con immediate conseguenze sul governo regionale ... Come scrive lasicilia.it

Incompatibilità tra assessore e deputato in Sicilia: ecco chi riguarda il nuovo Ddl del Senato - Oggi il Senato ha approvato il Ddl costituzionale sull'incompatibilità tra assessore e l'ufficio di deputato della Regione siciliana. Segnala meridionews.it

Deputato supplente all’Ars, il Senato approva il Ddl - Il ddl interviene sullo Statuto della Regione Sicilia, e prevede che se un deputato dell’Ars è nominato assessore, viene sospeso dalla carica di deputato e gli subentra un supplente; questi a sua ... Scrive msn.com

Incompatibilità tra deputati e assessori: ok del Senato, entra in scena il deputato supplente - Il Senato ha approvato il ddl costituzionale che stabilisce l’incompatibilità tra la carica di assessore e quella di deputato della Regione ... Lo riporta newsicilia.it