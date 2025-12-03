Demenza ad esordio giovanile | con il film Per te una riflessioni su un fenomeno in crescita

Forlitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre, colazione e proiezione del film ispirato a Mattia Piccoli, nominato Alfiere della Repubblica per la cura con cui, ancora bambino, si prende cura del papà 43enne con Alzheimer. Quando una situazione di declino cognitivo può definirsi ad esordiogiovanile”? Maris Senzani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Demenza a esordio giovanile: webinar gratuito per familiari, caregiver, operatori - Con la moderazione a cura della dottoressa Francesca Arosio, psicologa e psicoterapeuta che da molti anni collabora con la Federazione Alzheimer. disabili.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Demenza Esordio Giovanile Film