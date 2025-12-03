Demenza ad esordio giovanile | con il film Per te una riflessioni su un fenomeno in crescita
Domenica 14 dicembre, colazione e proiezione del film ispirato a Mattia Piccoli, nominato Alfiere della Repubblica per la cura con cui, ancora bambino, si prende cura del papà 43enne con Alzheimer. Quando una situazione di declino cognitivo può definirsi ad esordio “giovanile”? Maris Senzani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
