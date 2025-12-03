Delitto Garlasco depositata la perizia definitiva sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi

A 6 mesi dall’inizio dell’incidente probatorio per il delitto di Garlasco la perita Denise Albani ha depositato oggi la sua relazione finale. L’agente della polizia scientifica, nominata dal gip Daniela Garlaschelli per gli accertamenti genetico-forensi sul dna misto, parziale e aplotipico sulle unghie di Chiara Poggi da confrontare con quello del nuovo indagato, Andrea Sempio, ha inviato una mail intorno alle 14.20 ai consulenti delle difese del 37enne di Voghera, della Procura di Pavia, della famiglia Poggi e della difesa di Alberto Stasi per informare del deposito senza notificare l’elaborato via mail pec. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, depositata la perizia definitiva sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi

