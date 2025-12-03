Delitto di Garlasco | le foto inedite di Andrea Sempio davanti a casa Poggi Rimaste per 18 anni nell’hard disk sono state consegnate ai carabinieri
Garlasco, 3 dicembre 2025 – Dagli archivi alle indagini in corso. Foto ‘inedite’, perché non rilevanti all’epoca, ma forse utili 18 anni dopo. Mentre noi cronisti sul posto raccoglievamo informazioni e testimonianze sull’accaduto, i fotografi e anche gli operatori tv arrivati il 13 agosto 2007 in via Pascoli scattavano e riprendevano immagini, come sempre quando accade un tragico fatto di cronaca. Anche se nessuno all’epoca si sarebbe mai immaginato che il caso potesse rimanere d’attualità ancora dopo 18 anni. Tanti scatti pubblicati e ripubblicati più volte, come quelli con i carabinieri che entrano ed escono dalla casa dove in mattinata era stata uccisa la 26enne Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
