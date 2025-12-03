Delitto di Garlasco | depositata la perizia sulle unghie di Chiara Poggi
Pavia, 3 dicembre 2025 – Un documento che potrebbe offrire spunti decisivi per il prosieguo della “nuova” indagine sul delitto di Garlasco. La genetista Denise Albani, perita nominata dal giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli, ha depositato la sua relazione nell'ambito dell'incidente probatorio su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Le sue conclusioni riguardano il Dna trovato sulle unghie della vittima, traccia genetica che per la Procura di Pavia è riconducibile a Sempio. Le parti hanno solo ricevuto una email di comunicazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
