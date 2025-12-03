Decreto sicurezza e canapa | il tribunale solleva la questione di legittimità costituzionale
BRINDISI - Il tribunale di Brindisi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del “Decreto Sicurezza”, in relazione all'articolo 18. È “famigerato” per molti imprenditori italiani che hanno, nel corso degli anni, investito nel settore della canapa. L'ordinanza della gip Barbara. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
