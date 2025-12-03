Decarbonizzazione | Serve un accordo che garantisca continuità e non lasci nessuno sospeso

BRINDISI - La Cgil Brindisi e il Coordinamento industria della Cgil, a valle dell’incontro del 2 dicembre in Confindustria con Enel e Sir, fissano quattro punti imprescindibili per affrontare la fase di decarbonizzazione e la vertenza che coinvolge i lavoratori dell’indotto della centrale di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Serve un approccio più realistico per cercare di affrontare il cambiamento climatico, senza affidarsi alla sola decarbonizzazione. Leggi l'articolo https://www.ilsussidiario.net/news/scenario-clima-ecco-perche-lecologia-artificiale-e-piu-promettente-della-sola-d Vai su Facebook

Ex Ilva, Spera UGL: “Si garantisca il futuro agli stabilimenti e la decarbonizzazione, serve un piano chiaro e tempi certi” - Si è concluso in serata, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo convocato dal Ministro Adolfo Urso per fare il punto sul futuro dello stabilimento siderurgico Ex Ilva. Si legge su affaritaliani.it

Ex Ilva, firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti - Dopo una riunione fiume, iniziata martedì mattina, le amministrazioni nazionali e locali hanno raggiunto una intesa sul percorso di decarbonizzazione degli impianti dell’ex Ilva di Taranto. Segnala repubblica.it

Sulla piena decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto c'è accordo. Su come fare è battaglia, rinvio al 12/8 - Nella complessa trama dell’ex Ilva di Taranto, la decarbonizzazione è l'unico punto su cui concordano tutti. Lo riporta huffingtonpost.it

Ex Ilva, c’è l’accordo sugli impianti: via libera alla decarbonizzazione - Roma, 12 agosto 2025 – Dopo anni di incertezze e rinvii, l’ex Ilva di Taranto fa un passo decisivo verso la decarbonizzazione. Come scrive quotidiano.net

EX ILVA/ L’importanza dell’accordo sulla decarbonizzazione per industria e occupazione - Ieri è stata firmata l'intesa sulla decarbonizzazione degli impianti dell'ex Ilva di Taranto, una bozza di accordo molto importante Ieri è stata firmata al ministero delle imprese e del Made in Italy ... Riporta ilsussidiario.net

Ilva, l’accordo è un’intesa minima sulla decarbonizzazione. Via alla nuova gara per la vendita - L’intesa che doveva tracciare il futuro dell’Ilva di Taranto alla fine è un documento striminzito che sancisce un generico accordo sulla decarbonizzazione entro il 2032 condiviso da governo, Regione ... Si legge su ilfattoquotidiano.it