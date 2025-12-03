Debuttano I Giochi di Orobea Lirica e musical a Cinque Cerchi
Cinque campioni si sfidano per conquistare la sacra fiaccola del Dio Alpime (anagramma di Olimpiade), ognuno portatore di una diversità spesso discriminante come età, genere, orientamento sessuale, etnia o religione, disabilità. Il messaggio è chiaro: la diversità è forza e l’umanità risiede nell’incontro. A veicolarlo sarà l’opera lirica “I Giochi di Orobea“, progetto originale dell’Orchestra Antonio Vivaldi ideato dal direttore artistico Maestro Lorenzo Passerini (nella foto), con musica e libretto del compositore Andrea Portera, per celebrare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Barriodetango Reggio Emilia presente Il 30 novembre debuttano gli agonisti save the date? Forza ragazze & ragazzi!!!? Barriodetango Reggio Emilia Barrio de Tango è la prima associazione di ReggioEmilia nata 27 anni - facebook.com Vai su Facebook
Debuttano “I Giochi di Orobea“. Lirica e musical a Cinque Cerchi - Cinque campioni si sfidano per conquistare la sacra fiaccola del Dio Alpime (anagramma di Olimpiade), ognuno portatore di una ... ilgiorno.it scrive
MILANO CORTINA 2026, PALAZZO LOMBARDIA: ECCO L’OPERA DI MUSICA CLASSICA DEDICATA AI GIOCHI - com) Milano, 27 novembre 2025 – Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 hanno un’opera lirica che li celebra: ‘I Giochi di Orobea’. Si legge su mi-lorenteggio.com