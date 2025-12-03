Il difensore olandese non è una pedina fondamentale per Chivu e rischia di perdere la chiamata di Koeman per i Mondiali Ci sarà Stefan De Vrij questa sera al centro della difesa dell’Inter che fa il suo debutto in Coppa Italia negli ottavi di finale di Coppa Italia. Di nuovo in campo dopo quattro partite di fila in panchina tra Serie A e Champions League. Non si può certamente dire che sia un punto di riferimento per lo scacchiere di Cristian Chivu. Stefan De Vrij, difensore dell’Inter (foto Ansa) – Calciomercato.it Anzi, in questo momento il 33enne centrale difensivo olandese sembra l’ultima scelta in quel ruolo dietro ad Acerbi ed Akanji. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - De Vrij, ultimo valzer con l’Inter: ha un altro club per gennaio