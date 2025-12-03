De Roon | Con Palladino più voglia di segnare e andare in avanti il tecnico | Squadra forte e unita ho bisogno di tutti

Bergamonews.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Un poker che mette un altro paletto nel processo di crescita della squadra. L’ Atalanta vince la terza partita consecutiva senza subire gol a fronte di 9 realizzati, che diventano 10 se si aggiunge l’acrobazia di Scamacca nel secondo tempo contro il Napoli. Il 4-0 contro il Genoa vale i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus: c’è soddisfazione nelle parole di Raffaele Palladino e di capitan Marten De Roon, che vedono sì il successo, ma anche un percorso di crescita ben più ampio e che sta dando grandi soddisfazioni. Atalanta-Genoa 4-0, le parole di De Roon. L’impatto di Palladino – “Il mister ha portato di nuovo entusiasmo, la voglia di vincere e giocare sempre per vincere, di pressare forte, andare in avanti, segnare: per noi è molto importante avere questo messaggio di non aver paura di sbagliare, perché si è molto più pericolosi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

