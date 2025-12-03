Ddl Valditara Tassinari Forza Italia | Collaborazione scuola–famiglia essenziale

“Forza Italia ha sempre sostenuto con chiarezza un punto per noi essenziale: la collaborazione tra scuola e famiglia non è un ostacolo, ma una risorsa. È la condizione necessaria per una crescita armonica dei nostri ragazzi e per un percorso educativo coerente, condiviso e fondato su valori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Siamo di fronte a una scelta fondamentale per il futuro delle giovani e dei giovani cittadini del nostro paese. Vogliamo finanziare una scuola democratica o classista? Leggi l'editoriale di Christian Raimo su Domani

Educazione sessuale alle medie e alle superiori con il consenso dei genitori: c'è il sì della Camera - L'Aula della Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara con 151 voti a favore e 113 contrari e un solo astenuto (il forzista Paolo Emilio Russo).

Ddl Valditara, ostruzionismo opposizioni lo spinge fuori strada - Dopo una maratona di interventi a raffica in aula, appelli al regolamento e richieste di informative urgenti alla Camera sulle materie più disparate, il ddl Valditara