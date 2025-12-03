Ddl Valditara passa alla Camera Educazione sessuale solo con ok genitori

Tv2000.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Aula della Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge che porta la firma del ministro dell’Istruzione Valditara e che riguarda l’educazione sessuale e affettiva degli studenti, ma solo con il consenso preventivo e scritto dei genitori. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ddl valditara passa alla camera educazione sessuale solo con ok genitori

© Tv2000.it - Ddl Valditara, passa alla Camera. Educazione sessuale solo con ok genitori

Leggi anche questi approfondimenti

Ddl Valditara, arriva il via libera dalla Camera. Pro Vita & Famiglia esulta: "Giornata storica per la libertà educativa dei genitori" - Il ministro dell'Istruzione: "Rimettiamo al centro il ruolo imprescindibile dei genitori" ... Segnala msn.com

ddl valditara passa cameraOk Camera al ddl Valditara su educazione sessuale e consenso - L'Aula della Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara con 151 voti a favore e 113 contrari e 1 astenuto. Secondo ansa.it

ddl valditara passa cameraEducazione sessuale e consenso dei genitori, il sì della Camera al ddl Valditara - Il Disegno di legge Valditara è stato approvato in prima lettura. msn.com scrive

ddl valditara passa cameraDdl Valditara: educazione sessuale a scuola solo con espressa autorizzazione famiglie - Nei giorni scorsi, il ministro Giuseppe Valditara ha tenuto a precisare che il decreto non vieta definitivamente l'educazione sessuale nelle scuole, ma punta a obiettivi di apprendimento obbligatori ... Secondo it.blastingnews.com

ddl valditara passa cameraConsenso informato sull’educazione sessuale, dalla Camera primo via libera al Ddl Valditara - Primo via libera per il Disegno di legge sul consenso informato per le attività legate alla sessualità nelle scuole. Come scrive tecnicadellascuola.it

ddl valditara passa cameraEducazione sessuale a scuola, approvata la legge alla Camera: cosa succede ora al ddl Valditara - Alla Camera ha avuto il via libera il ddl Valditara sull'educazione sessuale e affettiva a scuola: 151 voti a favore, 113 contrari ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ddl Valditara Passa Camera