Ddl Valditara passa alla Camera Educazione sessuale solo con ok genitori

L’Aula della Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge che porta la firma del ministro dell’Istruzione Valditara e che riguarda l’educazione sessuale e affettiva degli studenti, ma solo con il consenso preventivo e scritto dei genitori. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ddl Valditara, passa alla Camera. Educazione sessuale solo con ok genitori

