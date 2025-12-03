Ddl consenso informato sì della Camera Educazione sessuale alle medie solo con ok dei genitori Attività alternative obbligatorie ed esperti con delibera TESTO
La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico con 151 voti favorevoli e 113 contrari. Il provvedimento, presentato dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, stabilisce che qualunque attività curricolare o extracurricolare su sessualità, affettività, relazioni e orientamento necessita del consenso preventivo delle famiglie nelle scuole medie e superiori. Il testo passa ora al Senato, dove non sono attese modifiche sostanziali. L'articolo Ddl consenso informato, sì della Camera. Educazione sessuale alle medie solo con ok dei genitori. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
