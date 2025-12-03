Ddl consenso informato ok della Camera Educazione sessuale alle medie solo con autorizzazione genitoriale Maggioranza e opposizioni divise sul testo

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico con 151 voti favorevoli e 113 contrari. Il provvedimento, presentato dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, stabilisce che qualunque attività curricolare o extracurricolare su sessualità, affettività, relazioni e orientamento necessita del consenso preventivo delle famiglie nelle scuole medie e superiori. Il testo passa ora al Senato, dove non sono attese modifiche sostanziali. L'articolo Ddl consenso informato, ok della Camera. Educazione sessuale alle medie solo con autorizzazione genitoriale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

