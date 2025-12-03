il ritorno di “dawson’s creek” in streaming gratuito. Il classico serial televisivo “Dawson’s Creek” sta per tornare visibile gratuitamente in Italia grazie a Mediaset Infinity. La piattaforma offrirà tutti gli episodi della famosa serie a partire dal 17 dicembre 2025, riproposti con le musiche originali, tra cui la celebre sigla “I Don’t Want to Wait” di Paula Cole. Questa novità rappresenta un’occasione unica per rivivere le storie e le emozioni di un teen drama che ha segnato un’epoca, coinvolgendo nuove generazioni e riaccendendo i ricordi di chi ha vissuto questa serie nei primi anni 2000. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Dawson’s Creek torna gratis su Mediaset Infinity ecco i motivi per rivederla