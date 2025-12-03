David strappa applausi allo Stadium | gol annullato a parte 74 minuti di altissima qualità per il canadese Tutti i numeri della sua gara

David risponde presente all’Allianz Stadium: 100% di precisione nei passaggi, promossa la sua gara. Buonissime indicazioni anche per Spalletti. La vittoria in  Coppa Italia  contro l’ Udinese  è stata una prova di maturità per la  Juventus  e, in particolare, per  Jonathan David. L’attaccante canadese, schierato da  Luciano Spalletti  come centravanti titolare al posto dell’infortunato  Dusan Vlahovic  (fuori almeno tre mesi), ha risposto alla fiducia con una  buona gara  e numeri che ne esaltano l’intelligenza tattica e la pulizia tecnica. L’analisi statistica elaborata da  SofaScore  promuove a pieni voti la prova del numero 9 bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

