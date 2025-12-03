David strappa applausi allo Stadium | gol annullato a parte 74 minuti di altissima qualità per il canadese Tutti i numeri della sua gara
David risponde presente all’Allianz Stadium: 100% di precisione nei passaggi, promossa la sua gara. Buonissime indicazioni anche per Spalletti. La vittoria in Coppa Italia contro l’ Udinese è stata una prova di maturità per la Juventus e, in particolare, per Jonathan David. L’attaccante canadese, schierato da Luciano Spalletti come centravanti titolare al posto dell’infortunato Dusan Vlahovic (fuori almeno tre mesi), ha risposto alla fiducia con una buona gara e numeri che ne esaltano l’intelligenza tattica e la pulizia tecnica. L’analisi statistica elaborata da SofaScore promuove a pieni voti la prova del numero 9 bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Un brano tratto dall’album “TOY”, pubblicato il 26 novembre di 3 anni fa. "Uno dei dieci migliori brani che David abbia scritto, una melodia che strappa il cuore. Gli archi, arrangiati da Tony Visconti, sono di qualità superba e la batteria di Sterling è squisita; Mar - facebook.com Vai su Facebook
Damiano David con Dove Cameron allo stadio per la Roma, l’amore tra gli spalti - L’esordio della nuova Roma guidata da Gian Piero Gasperini ha trasformato lo Stadio Olimpico in un palcoscenico non solo sportivo, ma anche mondano. Lo riporta dilei.it
Damiano David allo stadio con la fidanzata: a fine partita se la prende con l'arbitro - L'artista ormai vive tra Los Angeles e Roma insieme all'amata Dove ma appena possibile si gode una partita della sua squadra del cuore dallo stadio. gazzetta.it scrive