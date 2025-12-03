David risponde presente all’Allianz Stadium: 100% di precisione nei passaggi, promossa la sua gara. Buonissime indicazioni anche per Spalletti. La vittoria in Coppa Italia contro l’ Udinese è stata una prova di maturità per la Juventus e, in particolare, per Jonathan David. L’attaccante canadese, schierato da Luciano Spalletti come centravanti titolare al posto dell’infortunato Dusan Vlahovic (fuori almeno tre mesi), ha risposto alla fiducia con una buona gara e numeri che ne esaltano l’intelligenza tattica e la pulizia tecnica. L’analisi statistica elaborata da SofaScore promuove a pieni voti la prova del numero 9 bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David strappa applausi allo Stadium: gol annullato a parte, 74 minuti di altissima qualità per il canadese. Tutti i numeri della sua gara