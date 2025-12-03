David si prende la scena in Juve Udinese | Gara nobile si smarca con una lucidità fuori dal comune Il voto al migliore in campo

David il migliore contro l’Udinese: prestazione nobile, incide sull’autogol ed è lucidissimo, il gol annullato non intacca minimamente il giudizio. La vittoria in Coppa Italia contro l’ Udinese è stata fondamentale per il passaggio del turno della Juventus, ma per Jonathan David è stata la definitiva occasione per mettersi in mostra. Il centravanti canadese, chiamato a guidare l’attacco in una Vecchia Signora priva di Dusan Vlahovic (fuori fino a primavera) e in un contesto di ampio turnover, ha risposto presente, conquistando gli elogi unanimi della stampa sportiva. La Gazzetta dello Sport ha premiato la sua prestazione con un voto altissimo, incoronandolo come migliore in campo all’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David si prende la scena in Juve Udinese: «Gara nobile, si smarca con una lucidità fuori dal comune». Il voto al migliore in campo

