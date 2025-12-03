Dave Coulier rivela una nuova diagnosi di cancro | il messaggio della star de Gli amici di papà

Dave Coulier torna a parlare pubblicamente della sua salute e lo fa con un annuncio sorprendente e carico di coraggio. Secondo quanto riportato da People la star de Gli Amici di Papà ha rivelato di aver ricevuto una nuova diagnosi di cancro. La scoperta, emersa durante un semplice controllo di routine, riguarda un carcinoma squamoso p16, una forma di tumore che colpisce la testa e il collo. Un fulmine a ciel sereno per l’attore, che però affronta la notizia con lucidità, determinazione e una forte volontà di sensibilizzare sulla prevenzione. La diagnosi, totalmente slegata dal precedente tumore, apre una nuova fase del suo percorso, che Coulier ha deciso di condividere per aiutare chi vive situazioni simili. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Dave Coulier rivela una nuova diagnosi di cancro: il messaggio della star de Gli amici di papà

