Dark perché il capolavoro sci-fi di netflix continua a essere il migliore dopo 8 anni

3 dic 2025

otto anni dalla debutto della serie tv Dark di Netflix. Nel panorama delle produzioni televisive di successo, Netflix si distingue per aver dato vita a numerosi titoli di alta qualità, tra cui spiccano le serie di genere fantascientifico. Tra queste, una delle più acclamate e che ha lasciato un’impronta indelebile è Dark, la quale, esattamente otto anni fa, ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming, raggiungendo grande consenso sia tra critica che pubblico. In questo approfondimento, verranno esaminati i motivi della sua importanza e le caratteristiche che la rendono ancora oggi un punto di riferimento nel settore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

