Danilo Gallinari aveva a che fare soprattutto con l’armonia

L’ultimo passo indietro della carriera di un uomo il cui step back è rimasto nella storia della pallacanestro italiana (come da urlo di tranquilliana memoria, inteso come Flavio Tranquillo) è stato decisamente quello meno marcabile. L’età e gli infortuni presentavano il conto ormai da anni e Danilo Gallinari ha detto basta. Trentasette anni sulla carta d’identità, ventuno spesi da professionista, quell’otto-otto-ottantotto mandato giù da tutti come una filastrocca, un auspicio di grandezza infinita che però non ci ha portato alcuna medaglia, l’enfant prodige che illumina sì, ma non alza al cielo nessun trofeo con quella che da tutti era stata definita la generazione d’oro del nostro basket. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Danilo Gallinari aveva a che fare soprattutto con l’armonia

Argomenti simili trattati di recente

#Basket, Danilo Gallinari annuncia il ritiro: "Un viaggio incredibile" Vai su X

Danilo Gallinari, uno dei più grandi campioni italiani della storia recente della nostra pallacanestro, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Un lombardo tosto e concreto che ha regalato grandi emozioni e grandi giocate agli appassionati di basket dall’Ital - facebook.com Vai su Facebook

Danilo Gallinari aveva a che fare soprattutto con l'armonia - Ha rappresentato l’Italia dominante con la palla in mano anche tra i colossi dell’Nba. Riporta ilfoglio.it

Danilo Gallinari si ritira - È stato uno dei cestisti italiani più forti di sempre e uno dei pochi ad aver giocato in NBA con grande continuità ... Come scrive ilpost.it

Danilo Gallinari si ritira a 37 anni, l'addio al basket: «La mia una carriera che ho sempre sognato» - Il cestista azzurro annuncia il ritiro dal basket giocato: «È stato un viaggio incredibile pieno di innumerevoli ricordi che porterò con me per tutta la vita» ... Riporta msn.com

Danilo Gallinari annuncia il ritiro: "Caro basket, il nostro viaggio non finisce qui, cambia solo la destinazione" - E' stato uno dei migliori prospetti della sua epoca, ma frenato da qualche infortunio di troppo ... Si legge su sport.virgilio.it

Danilo Gallinari si ritira, il suo addio al basket: “È stato un viaggio incredibile, pieno di innumerevoli ricordi” - Una carriera di altissimo livello, in Nba, dove ha esordito dopo due anni all’Olimpia Milano, società che l’ha poi fatto conoscere a livello internazionale. Da ilfattoquotidiano.it

Danilo Gallinari dice stop, si ritira il più grande italiano di tutti i tempi - Ha iniziato vincendo e ha finito vincendo: a 37 anni appende le scarpe al chiodo il giocatore azzurro che ha ottenuto le cifre migliori negli States e a cui solo la sfortuna, e l'amore per la maglia d ... Scrive varesenoi.it