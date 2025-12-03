Dall' incidente alla rinascita l' alpinista Eleonora Delnevo alla Camera per Giornata disabilità

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 L'incidente nel 2015 durante un'arrampicata, la diagnosi di una lesione spinale completa e la perdita dell'uso delle gambe. "L'incidente non mi ha fermato, sono tornata a fare sport, riconquistando la mia passione", dice l'alpinista e paraclimber Eleonora Delnevo, che è stata ospite alla Camera. Il suo messaggio, rilanciato oggi, nella Giornata Internazionale delle persone con disabilità: "Cercare sempre di raggiungere i propri sogni, mai fermarsi davanti agli ostacoli. Realizzare i sogni ci dà tanta energia per il futuro" Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dall'incidente alla rinascita, l'alpinista Eleonora Delnevo alla Camera per Giornata disabilità

