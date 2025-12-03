Dall’hockey olimpico ai concerti | test-Ligabue per il PalaItalia Sarà l’arena al coperto più grande d’Italia

Milano, 3 dicembre 2025 – Che notti, certe notti. E quella del 6 maggio per Ligabue è da cerchiare col rosso, primo ospite musicale con un concerto tutto suo della CTS Eventim Arena a Santa Giulia. Dopo aver svolto le sue funzioni di Hockey Arena durante i XXV Giochi Olimpici Invernali, infatti, la nuova struttura svestirà i panni di PalaItalia per aggiustarsi quelli di nuovo crocevia della musica italiana, spalancando i cancelli al rocker di Correggio che trasformerà così l’evento milanese nel prologo del tour negli stadi al via da Bibione il 5 giugno. Liga, infatti, è una delle punte di diamante di Friends & Partner agenzia di riferimento in Italia, assieme a Magellano, Vivo Concerti, D’Alessandro & Galli, del colosso del ticketing tedesco Eventim, proprietario dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dall’hockey olimpico ai concerti: test-Ligabue per il PalaItalia. Sarà l’arena al coperto più grande d’Italia

