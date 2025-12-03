Milano, 3 dicembre 2025 – Provincia o città? Sul fronte scolastico, ci sono pochi dubbi: gli istituti di provincia preparano meglio gli studenti che vogliono andare all’Università. È una delle chiavi di lettura della fotografia 2025 delle scuole lombarde che arriva da Eduscopio, la piattaforma digitale gratuita di Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), con dati aggiornati sulle scuole superiori che permettono di capire quali preparino meglio agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio. Nato nel 2014, il portale si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalle superiori fino all’università: ecco i migliori istituti e atenei lombardi della classifica Eduscopio. Chi sale sul podio quest’anno? Merate e Zogno