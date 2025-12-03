Dalle mammografie ai test per il cancro al colon a Sciara arrivano gli open day gratuiti dell' Asp

Prosegue il “viaggio” degli open day itineranti della prevenzione organizzati dall’Asp di Palermo. Domani (giovedì 4 dicembre), il villaggio della salute sarà a Sciara, dove per l’intera giornata - in piazza Castelreale - verrà messo a disposizione dei cittadini un ampio ventaglio di prestazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

