Dalle foto di Sempio al Dna | elementi troppo fragili per riscrivere la storia di Garlasco
Roma, 3 dicembre 2025 – Una foto di Andrea Sempio, riemersa da un vecchio hard disk, viene oggi trattata come se potesse riscrivere il delitto di Garlasco. La Procura ha convocato perfino la fotografa che l’ha scattata. La domanda è inevitabile: che cosa dovrebbe provare? Perché, se vogliamo essere seri, questa immagine non fa altro che confermare ciò che Sempio ha sempre sostenuto: di essersi recato verso la villetta Poggi poche ore dopo il delitto. E qui si apre un altro fronte: quello del linguaggio del corpo, che non è un alibi e non certifica la buona fede di nessuno. Ma consente di capire se l’emozione mostrata è coerente con ciò che una persona dichiara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
