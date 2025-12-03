I l potere trasformativo dell’imprenditoria femminile attraversa Bangladesh, India, Nepal, Bhutan e Pakistan: arriva da qui la nuova generazione di innovatrici selezionate da Unlock Her Future Prize – Edizione Asia Meridionale 2025, il premio globale di The Bicester Collection dedicato alle imprenditrici sociali che mettono il business al servizio del bene comune. A Kabul c’è un bus-incubatore per l’imprenditoria al femminile X Leggi anche › Donne nella bellezza: cinque storie di imprenditrici beauty di successo Dopo Medio Oriente e Nord Africa (nel 2023) e America Latina (nel 2024), la terza edizione guarda all’Asia Meridionale con un obiettivo chiaro: sostenere idee capaci di generare impatto sociale, economico e culturale, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dall'acqua alla salute, dall'educazione all'inclusione, le sei finaliste del premio di The Bicester Collection raccontano un'Asia in piena trasformazione