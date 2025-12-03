Dalla ricerca al nuovo Tavolo Giovani | aperte le selezioni per il team Under 26 che immaginerà il futuro degli spazi in città

Bergamo. L’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Bergamo ha lanciato un avviso di selezione per formare il Team Giovani, composto da tre persone, che sarà il cuore operativo del progetto “GenerAzione Bergamo – tra i confini, oltre gli spazi”, promosso in partenariato con HG80 Impresa Sociale, Consorzio Solco Città Aperta e X23 Science in Society. L’iniziativa, finanziata dal bando “La Lombardia è dei giovani 2025”, mira alla costruzione di spazi e momenti di partecipazione giovanile in città. Il Team Giovani selezionato avrà l’incarico di svolgere un processo di ricerca-azione della durata di 10 mesi, da gennaio a ottobre 2026, sul tema degli spazi per giovani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it