Dalla crisi alla rinascita sono della Legatoria umbra i cofanetti-invito ai Big per il Grand Egyptian Museum

Perugiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai grandi della Terra arriveranno, in occasione dell’inaugurazione del Grand Egyptian Museum, cofanetti dell’artigianato umbro scelti dagli organizzatori egiziani per custodire gli inviti destinati a capi di Stato, autorità internazionali e protagonisti dell’archeologia mondiale. Sono stati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

