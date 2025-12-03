Dalla contabilità alla Rai | la svolta di Selina

. La giovane modella e conduttrice si racconta a cuore aperto, svelando i retroscena della sua ascesa nel mondo dello spettacolo e il dolore che le ha dato la forza di reagire. Selina Pozzi, 19 anni, vive a Piacenza, in Emilia-Romagna. Alta 1,63, occhi e capelli castano scuro, parla italiano, inglese e spagnolo. Giovane poliedrica, Selina è conduttrice sportiva, fascia Miss Medolla a Miss Italia, comparsa in una serie Rai e intervistatrice per squadre di basket e calcio. Selina, raccontaci un po’ di te. Cosa fai nella vita?. Selina Pozzi PH Press «Studio contabilità e amministrazione aziendale, ma la mia vera passione è un’altra: il mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

