Dalla colazione alla cena Cibo buono e di strada

Un’idea di cibo di qualità. La proposta di ALT Stazione del Gusto mette al centro le persone, unendo cibo buono e gustoso al concetto di ristorazione su strada. A Milano, quello di zona Ticinese è il primo ristorante nel centro del capoluogo lombardo, ma in provincia un ristorante ALT si trova anche a Sesto San Giovanni, all’interno della Enilive Station di viale Fulvio Testi 25. In Lombardia, ALT Stazione del Gusto si trova a Brescia, nella Enilive Station di via Guglielmo Marconi 42, e aprirà al pubblico a Bergamo, in via Moroni 280, il prossimo 17 dicembre. ALT è colazione, pranzo, merenda, cena e buon cibo da portare via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla colazione alla cena. Cibo buono e di strada

Approfondisci con queste news

Val Pusteria ? 2 notti con colazione, cena a 5 portate e area benessere da 179€ in posizione stategica! RISPARMI fino a 116€ - facebook.com Vai su Facebook

Colazione, pranzo e cena - Nel 2019, il cofondatore e all’epoca CEO di Twitter Jack Dorsey parlò delle sue abitudini alimentari in un podcast con il popolare nutrizionista americano Ben Greenfield suscitando curiosità e molte ... Come scrive ilpost.it

Colazione sbagliata, il consiglio del nutrizionista: «Evitate questo cibo la mattina, è un'abitudine da cambiare» - Il professionista spagnolo ha indicato alcune linee guida per poter iniziare la giornata nel miglior modo possibile, con abbastanza calorie per affrontare la giornata ma senza abbandonare il buon ... Scrive ilmattino.it

Colazione sbagliata, il consiglio del nutrizionista: «Evitate questo cibo la mattina, è un'abitudine da cambiare» - «C'è un cibo che si usa consumare a colazione ma che sarebbe meglio eliminare», questo l'avvertimento di un nutrizionista spagnolo. Secondo ilmessaggero.it

Non saltare la colazione protegge dal diabete? E saltare la cena invece? - Per tenere alla larga il diabete e per gestirlo meglio se già si è malati, occorre fare una buona colazione al momento giusto. Lo riporta corriere.it

Colazione sbagliata, il consiglio del nutrizionista: «Evitate questo cibo la mattina, è un'abitudine da cambiare» - È stato nel programma LaSexta 'Meglio tardi' che ha dato le linee guida per poter iniziare la giornata nel miglior modo possibile, con abbastanza ... Riporta corriereadriatico.it

Il cibo buono - Poi la vita mi ha portato da altre parti (ho studiato da perito chimico- Lo riporta corriere.it