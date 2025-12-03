Dalla Capitale al litorale pontino | Lazio in prima fila viaggio della Fiamma Olimpica

Roma, 3 dicembre 2025 – La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina è pronta a mettersi in viaggio attraverso l’Italia, trasformando l’inverno in un lungo momento di festa. Dal 6 dicembre al 6 febbraio attraverserà 110 province, accompagnata da oltre diecimila tedofori e da un messaggio che richiama partecipazione, passione e spirito sportivo. Il Lazio sarà uno dei primi palcoscenici del percorso, con appuntamenti che mirano a coinvolgere cittadini, famiglie e comunità locali. Il ruolo di Coca-Cola nel percorso della Fiamma Olimpica. Coca-Cola è Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica dal 1992. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

+++ Sono 18 gli arresti messi a segno nell’ultima settimana dalla Polizia di Stato con un’azione sinergica che ricalca una mappa dello spaccio che attraversa l’intera provincia, dai Castelli al litorale, fino ai quadranti più complessi della Capitale+++ #CasilinaN - facebook.com Vai su Facebook

Quattro arresti in poche ore ad Anzio e Nettuno, lungo il litorale della Capitale, grazie all’intervento della Polizia di Stato. Due persone sono state fermate per spaccio, mentre due soggetti sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, uno dop Vai su X

Dalla Capitale al litorale pontino: Lazio in prima fila viaggio della Fiamma Olimpica - Eventi, city celebration e migliaia di tedofori accompagneranno il viaggio verso le Olimpiadi invernali di Milano- Si legge su ilfaroonline.it

Vacanze, nel pontino su affitti e ristoranti, ma per i turisti è grande bellezza - Nel Lazio, il litorale pontino è sicuramente quello più gettonato, vista la ... Segnala rainews.it

Annata difficile per il litorale Pontino. Calano i vacanzieri, tante la case sfitte - C’è il traffico, ci sono i bagnanti e tanti ombrelloni, come è normale sul litorale pontino a pochi giorni da ferragosto. Lo riporta rainews.it