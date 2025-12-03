Dall' 8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 al castello di Santa Severa arriva la Magia del Natale

Il Castello di Santa Severa si prepara ad accogliere la Magia del Natale, dall'8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la suggestiva cornice del maniero si trasformerà in un autentico borgo natalizio, animato da attrazioni e iniziative a ingresso gratuito, promosse dalla Regione Lazio. L'evento, organizzato dalla società in house LAZIOcrea, offrirà a cittadini e visitatori un'esperienza emozionante e indimenticabile. Dalla Spianata dei Signori, accessibile tutti i giorni dall' 8 dicembre, partirà il percorso tra le attrazioni più amate: una splendida pista di ghiaccio circondata da luci e musica e la tradizionale giostra antica con i cavalli che farà tornare tutti un po' bambini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

