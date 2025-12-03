Dal villaggio all’ospedale | la nuova frontiera della salute in Ciad
In Ciad, dove la sanità pubblica è stretta tra povertà e instabilità, la Fondazione Magis ha scelto di puntare sulla prevenzione: screening gratuiti, formazione capillare, sostegno quotidiano a chi cura e a chi è curato. Un mosaico di azioni concrete che, tassello dopo tassello, sta rendendo possibile una salute di qualità anche nei contesti più . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
