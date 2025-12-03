Dal tennista di Serie A al poeta | al Tc1 consegnati premi ai giovani talenti gentili
Giovani talentuosi sì ma anche gentili. Grandi risultati e buoni sentimenti e sostegno al prossimo. È il senso del Premio Empower Yourself!, che si è celebrato, ieri, nella sua prima edizione al Circolo del Tennis di viale del Fante, 3, a Palermo, a conclusione del progetto “L’arte di essere se. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
