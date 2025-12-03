Dal rapporto con Berlusconi all' amore impossibile per un cantante italiano E quando Fagnani fa un nome la risposta è tutto tranne che scontata
U n’intervista senza filtri, tra lacrime e rivelazioni inedite. Sabrina Salerno si è seduta di fronte a Francesca Fagnani nell’ultima puntata di Belve, il talk show di Rai 2 che ha fatto della schiettezza il suo marchio di fabbrica. E la showgirl, icona sexy della musica italiana degli anni Ottanta, non si è risparmiata: dall’infanzia segnata dall’assenza del padre al successo travolgente, passando per il rapporto con Silvio Berlusconi e un amore segreto per un cantante italiano che non ha mai avuto il coraggio di nominare. Sabrina Salerno, sex symbol evergreen. guarda le foto Sabrina Salerno, a Belve racconta l’infanzia senza padre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
