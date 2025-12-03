Dal parco eolico quattro milioni di euro in venti anni per Orsara di Puglia Convenzione cinque aerogeneratori

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia: Per i prossimi 20 anni, il bilancio comunale di Orsara di Puglia avrà un introito minimo fisso aggiuntivo (e annuale) di circa 200mila euro, risorse che potranno essere utilizzate per i servizi ai cittadini. Nell’ultima riunione, infatti, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la convenzione con la FRI-EL Green Power Spa (compartecipata Alerion Clean Power Spa), società che nei prossimi mesi installerà un parco eolico, con 5 aerogeneratori e una potenza produttiva di 30 Mw, nella zona di Polledrera. Annualmente, le casse comunali, come misura di compensazione ambientale, beneficeranno del 3% del fatturato dal nuovo parco eolico, il massimo che la legge consente di chiedere in materia di compensazione ambientale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

