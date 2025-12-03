Dal dolore alla solidarietà | il ricordo di Paride Fiumana vive in una donazione speciale per i bimbi ricoverati
L'associazione Cereta Racing Team, insieme ad Antonella Fiumana ed Elena Guidi – rispettivamente sorella e moglie di Paride Fiumana – hanno scelto di trasformare il dolore per la perdita del loro caro in un gesto di grande solidarietà. L’offerta raccolta durante il funerale è stata infatti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
La partita Under 19 ASD Cassano All’Ionio Calcio a 5 - BFB Rovito non verrà disputata per il tragico incidente stradale che questa notte ha colpito la comunità Cassanese. La nostra comunità sportiva è unita nel dolore ed esprime la più sincera solidarietà alle - facebook.com Vai su Facebook
Un’ambulanza in ricordo di Davide. Oltre il dolore un gesto di solidarietà - In memoria del 43enne i familiari hanno aperto una raccolta fondi per la Misericordia di Torre del Lago. Lo riporta lanazione.it
Una famiglia distrutta, il dolore di un paese, il ricordo di chi li conosceva - Ieri sera, martedì 15 luglio, la notizia dell'incidente sulla autostrada A1 che ha distrutto la famiglia mentre tornava ... Riporta rainews.it