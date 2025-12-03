Dal 7 gennaio tram interrotto tra Bianzana e stazione Ecco come sarà Bronzetti Arena snodo tra le linee Teb

Ranica. Per un mese e mezzo, a partire dal 7 gennaio, la linea T1 della Teb non arriverà in stazione a Bergamo e si interromperà alla fermata Bianzana per consentire i lavori di connessione con i binari della futura T2 e la realizzazione della nuova fermata Bronzetti Arena. Si tratta di uno degli interventi più importanti nel cronoprogramma del cantiere. Per 6 settimane operai e macchinari lavoreranno in quello che, dopo l’inaugurazione della tramvia verso Villa d’Almè, sarà il tratto in comune tra le due linee. Un percorso che comprende le fermate Bergamo Fs, Borgo Palazzo e San Fermo e sul quale viaggiano sulla T1 almeno 8 mila persone al giorno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it