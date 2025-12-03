Perdere 24 punti di gradimento in 6 anni ed essere tranquillo, perché “tra i votanti il mio consenso è al 55% ”. È la posizione del sindaco di Milano Beppe Sala, che ieri ha risposto così ai dati svelati dalla ricerca del sociologo dell’Università Statale, Paolo Natale, secondo i quali il consenso per il primo cittadino è precipitato dal 65% del 2019 al 41% di oggi. Nel solo 2025 Sala ha perso 7 punti percentuali. Per Sala è tutta colpa delle inchieste. “Dopo nove anni e mezzo è chiaro che non è facile essere sempre al top del consenso”, detto il sindaco, “Inoltre credo che comunque abbiano anche un po’ inciso tutte le indagini” relative all’urbanistica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dal 65% al 41 in sei anni, Sala crolla nel gradimento ma si consola: “Tra chi ancora vota, ho il 55% dei consensi”