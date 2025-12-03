Dal 6 dicembre si scia anche a Foppolo Si attende l’assegnazione degli impianti di Carisole
Foppolo. Da sabato 6 dicembre si torna a sciare anche a Foppolo, prima storica stazione invernale delle Orobie bergamasche dove da bambina fece le prime discese anche la futura campionessa olimpica Sofia Goggia. Quella 2526 sarà la 76ª stagione con gli impianti di risalita per il comprensorio brembano. Ottima la presenza di neve sulle piste, rendono noto dalla stazione, grazie ai fiocchi delle settimane scorse e all’impianto di innevamento programmato. Saranno subito in funzione la seggiovia della Quarta Baita (con pista diretta al piazzale alberghi), Montebello (pista diretta, variante e canalino dal passo della Croce) e il tapis roulant più basso in località Foppelle (area riservata agli sciatori). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
? È UFFICIALE: SI SCIA! ? Sabato 6 dicembre il Cimone riapre le sue piste! Dopo settimane di duro lavoro arriva l'inaugurazione della stagione invernale anche sul Cimone. ? WEEKEND SPECIALE: Skipass a tariffe PROMOZIONALI per la riapertura! - facebook.com Vai su Facebook
Monte Pora, si scia dal 5 dicembre, le novità dell'inverno 2025/2026 dlvr.it/TPZ0kb Vai su X
Foppolo, dal 6 dicembre si torna a sciare: le seggiovie, i giorni e i costi dello skipass. Per Carona bisogna attendere l'assegnazione degli impianti - Il sindaco Ruffini (Carona): «Speriamo di aprire presto la Val Carisole» ... Come scrive bergamo.corriere.it
Foppolo-Carona, numeri record: si scia fino al 6 aprile - Lo storico comprensorio sciistico dell’alta Val Brembana si appresta a chiudere la stagione 2024- Riporta ecodibergamo.it
Foppolo-Carona, lo skipass unico porta 130 mila ingressi. Si scia fino al 6 aprile - Il traguardo, prossimo a essere tagliato, incoronerà una stagione da incorniciare a Foppolo e Carona: lo storico comprensorio sciistico dell’alta Val Brembana, «culla» dello sci per la campionessa ... Lo riporta bergamo.corriere.it
Foppolo-Carona, l’alleanza funziona: stagione da 130.000 ingressi, si scia fino al 6 aprile - Lo storico comprensorio sciistico dell’alta Val Brembana (Bergamo), “culla” dello sci per la ... Secondo bergamonews.it