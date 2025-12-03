Dal 6 dicembre si scia anche a Foppolo Si attende l’assegnazione degli impianti di Carisole

Foppolo. Da sabato 6 dicembre si torna a sciare anche a Foppolo, prima storica stazione invernale delle Orobie bergamasche dove da bambina fece le prime discese anche la futura campionessa olimpica Sofia Goggia. Quella 2526 sarà la 76ª stagione con gli impianti di risalita per il comprensorio brembano. Ottima la presenza di neve sulle piste, rendono noto dalla stazione, grazie ai fiocchi delle settimane scorse e all’impianto di innevamento programmato. Saranno subito in funzione la seggiovia della Quarta Baita (con pista diretta al piazzale alberghi), Montebello (pista diretta, variante e canalino dal passo della Croce) e il tapis roulant più basso in località Foppelle (area riservata agli sciatori). 🔗 Leggi su Bergamonews.it