Dal 2026 scattano i rimborsi per i ritardi in autostrada causati da cantieri e traffico | tutto quello che c’è da sapere

Incolonnati per ore a causa dei cantieri o imbottigliati nel traffico per colpa di un incidente? Dal 2026 i disagi in autostrada dovranno essere rimborsati. Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) ha infatti approvato una delibera che introduce il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico dovuto a cause diverse (come incidenti o fenomeni metereologici). Il provvedimento, unico nel suo genere e molto atteso, era stato annunciato dal presidente dell’Autorità, Nicola Zaccheo, nella Relazione annuale al Parlamento del 17 settembre scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dal 2026 scattano i rimborsi per i ritardi in autostrada causati da cantieri e traffico: tutto quello che c’è da sapere

Contenuti che potrebbero interessarti

? "FURBETTI" DEL REDDITO DI CITTADINANZA, SCATTANO 74 DENUNCE | Avevano auto di grossa cilindrata, redditi per 400mila euro i dettagli --> illhttps://www.teleone.it/2025/12/01/i-furbetti-del-reddito-di-cittadinanza-denunciati-in-74-percepiti-circa-40 - facebook.com Vai su Facebook

Ritardi in autostrada? Arriva l’app per i rimborsi dei pedaggi - L'autorità dei trasporti ha pubblicato l'attesa delibera per introdurre un unico sistema di ristoro: ecco i criteri e gli ambiti di applicazione ... quattroruote.it scrive

Autostrade, dal 2026 in arrivo i rimborsi dei pedaggi in caso di cantieri o traffico: le nuove regole - Nel 2026 arriva la possibilità di ottenere un rimborso automatico per il pedaggio autostradale pagato, se i cantieri o il traffico fanno arrivare in ritardo ... Lo riporta fanpage.it

Pedaggi autostradali più bassi dal 2026: novità ART su tariffe e rimborsi - Cerchi informazioni su compagnie e intermediari assicurativi presenti sul mercato italiano? Come scrive facile.it

Autostrade, di quanto si abbassano i pedaggi dal 2026 e come funzionano i rimborsi in caso di cantieri - Da gennaio pedaggi autostradali meno cari almeno dello 0,5% se i concessionari non fanno investimenti o non vengono soddisfatti determinati livelli qualitativi, ad esempio sul traffico e la ... Secondo ilmessaggero.it

Rimborsi autostrade 2026: le criticità segnalate dal Codacons tra vincoli e limiti - Dal prossimo aprile 2026, gli automobilisti italiani potranno beneficiare di rimborsi sui pedaggi autostradali in caso di disservizi, come già annunciato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti ... Secondo motorionline.com

Rimborso autostrade 2026: come funziona, chi ne ha diritto e quando - Dal 1 aprile 2026 via al nuovo sistema: chi subirà ritardi per cantieri e lavori prolungati potrà ricevere un rimborso automatico. Come scrive panorama.it