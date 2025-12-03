DAL 17 DICEMBRE TORNA AL CINEMA AVATAR FUOCO E CENERE DI JAMES CAMERON

Dopo "La via dell'acqua", uscito nel 2009, "Avatar" è diventato un film insostituibile. Per le storie che racconta, per gli effetti speciali e le suggestioni che regala entrando di diritto nella storia del cinema americano. Il mondo alieno di Avatar, giunto al terzo capitolo è stato concepito dal regista come una pentalogia pronta a terminare solo nel 2031. I film, aveva dichiarato Cameron, "non sono realizzati al computer, ma da un team di persone con un grande talento." Infatti, le immagini sono nitide, si impossessano dello schermo, nutrendo lo spettatore di interpretazioni reali. C'è molta attesa per conoscere qualcosa sulla nuova trama, di certo è un film d'avventura, d'azione:il canadese Cameron in questo è un genio!.

