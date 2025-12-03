Daily Crown | Meghan è un osso duro e farebbe causa al re se la privasse di titoli

Londra, 3 dic. (Adnkronos) - Che Meghan Marke fosse un osso duro lo si sapeva già. Ma non fino al punto da poter fare causa al principe William una volta diventato re. Secondo Woman's Day, se il futuro sovrano britannico dovesse decidere di toglierle il titolo di duchessa di Sussex, la moglie del principe Harry "non si arrenderebbe senza combattere". Una fonte ha dichiarato alla rivista australiana: "Se William ci provasse, lei penserebbe che è una questione personale. Si sta consultando con diversi esperti legali per capire quali strategie adottare per mantenere il suo cognome ('Sussex', ndr). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Daily Crown: Meghan è un osso duro e farebbe causa al re se la privasse di titoli

