Non prendetevela con i ritardatari cronici. La mancanza di puntualità non dipende infatti solo dalla cattiva volontà, ma da meccanismi psicologici e biologici ben più profondi. Secondo quanto rivelato dagli studi di psicologia comportamentale, di cui il National Geographic, ha fatto un’ampia rassegna, il ritardo cronico non è semplicemente un vizio, ma è spesso radicato in fattori di personalità e meccanismi cognitivi specifici. Gli scienziati hanno identificato cinque categorie principali che spiegano perché la puntualità per alcuni resta un miraggio. Il primo profilo di chi sembra vivere in una dimensione temporale tutta sua è l’ottimista, il cui difetti più comune è l’errore di pianificazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dai “gufi notturni” ai “giocolieri”, ecco i 5 tipi di ritardatari cronici secondo la scienza