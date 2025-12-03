dagli scali alle ditte in palio 500 posti

Torna a Legnano la Fiera del lavoro, giunta alla sua quarta edizione, in programma giovedì dalle 9.30 alle 16.30, a palazzo Leone da Perego in via Monsignor Eugenio Gilardelli 10. L’evento è organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano e riunirà le principali agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio. Saranno presenti, infatti, Adecco, Ali, Arbra, Fondazione Clerici, GiGroup, IAL Lombardia, Manpower, Maw, Randstad, Synergie, Umana. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di sostenere colloqui di selezione con le agenzie, gli enti presenti e i recruiter di Afol Metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

