Dagli scali alle ditte In palio 500 posti
Torna a Legnano la Fiera del lavoro, giunta alla sua quarta edizione, in programma giovedì dalle 9.30 alle 16.30, a palazzo Leone da Perego in via Monsignor Eugenio Gilardelli 10. L’evento è organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano e riunirà le principali agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio. Saranno presenti, infatti, Adecco, Ali, Arbra, Fondazione Clerici, GiGroup, IAL Lombardia, Manpower, Maw, Randstad, Synergie, Umana. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di sostenere colloqui di selezione con le agenzie, gli enti presenti e i recruiter di Afol Metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La nuova compagnia aerea tutta pugliese ha l'obiettivo di collegare gli scali aeroportuali regionali con il resto della Penisola. Tra i soci, i proprietari del Taranto calcio - facebook.com Vai su Facebook
Dagli scali alle ditte. In palio 500 posti - Torna a Legnano la Fiera del lavoro, giunta alla sua quarta edizione, in programma giovedì dalle 9. Riporta ilgiorno.it
Legnano è “vestita” per il Palio 2025: 500 bandiere in più per le vie della città - Con la collocazione dei vessilli in piazza Monumento e sui pennoni di piazza San Magno, si è completato l’imbandieramento della città in vista del Palio, che si disputerà l’ultima domenica di maggio. legnanonews.com scrive