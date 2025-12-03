Dà un pugno a un passante Denunciato giovane ubriaco

É stato denunciato dai carabinieri di Castelnovo Monti il 28enne nordafricano che il 25 novembre scorso, in stato di ubriachezza, ha creato caos nella piazza centrale di Casina e ferito due persone. L’uomo, che si trovava nei pressi di un esercizio pubblico, prima avrebbe aggredito verbalmente e poi fisicamente, senza alcun motivo, un uomo per poi spintonare a terra il figlio, intervenuto in difesa del padre. Allertati da alcuni passanti, i carabinieri del Nucleo Operativo sono quindi intervenuti per cercare d riportare la situazione sotto controllo. Per questi motivi e con l’accusa di lesioni personali e minaccia, I carabinieri della stazione di Castelnovo Monti hanno denunciato alla Procura di Reggio, diretta da Calogero Gaetano Paci, il 28enne nordafricano senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

